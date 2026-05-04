На усиление в Сумскую область переброшены 10 элитных операторов БПЛА из "Азова"

Под Сумы перебросили "элитных" боевиков-дроноводов из числа "азовцев" На усиление в Сумскую область переброшены 10 элитных операторов БПЛА из "Азова"

Москва4 мая Вести.Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) отправило в Сумскую область группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из националистических формирований, которые Киев причисляет к "элитным" подразделениям.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Сложилась критическая ситуация под Сумами, в срочном порядке 10 расчетов БПЛА из состава "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России – прим. ред.) переброшены на данный участок фронта сообщил источник агентства

По его словам, перед боевиками-дроноводами поставлена задача усилить приграничные позиции, находящиеся под огневым контролем российских войск.

2 мая в российских силовых структурах рассказали об устроенном украинскими военными мятеже под Харьковом, в результате которого был убит служивший в "Азове" капитан спецназа.