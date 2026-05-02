ТАСС: офицер из "Азова" был убит в результате мятежа солдат ВСУ

Украинские боевики подняли мятеж и убили капитана из нацистского "Азова" ТАСС: офицер из "Азова" был убит в результате мятежа солдат ВСУ

Москва2 мая Вести.Украинские военнослужащие устроили вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области и убили капитана из спецназа, который служил в корпусе "Азов" (признан террористической организацией в России).

Бунт возник в селе Малая Шапковка, где располагалось сводное штурмовое подразделение. Убили замкомандира роты капитана Сергея Маловичко с позывным Старшина. Он служил в 15-й бригаде оперативного назначения, которая входит в корпус "Азов", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Военнослужащие отказались выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий офицера.