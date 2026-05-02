Москва2 маяВести.Украинские военнослужащие устроили вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области и убили капитана из спецназа, который служил в корпусе "Азов" (признан террористической организацией в России).
Бунт возник в селе Малая Шапковка, где располагалось сводное штурмовое подразделение. Убили замкомандира роты капитана Сергея Маловичко с позывным Старшина. Он служил в 15-й бригаде оперативного назначения, которая входит в корпус "Азов", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Военнослужащие отказались выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий офицера.
Конфликт перерос в вооруженное столкновение, в ходе которого подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизньюпояснил представитель силовых структур