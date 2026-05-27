В Сумской области мобилизованные в ВСУ убили капитана полиции

Москва27 мая Вести.Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили капитана полиции в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В Сумах мобилизованные украинцы убили капитана полиции Юрия Сидорчука рассказал собеседник агентства

Украинские правоохранители отрицают факт убийства Сидорчука, заявляя, что он якобы погиб в зоне боевых действий, однако тело полицейского было найдено в тыловом районе, указали в силовых структурах.

Ранее стало известно, что в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ пятерых боевиков убили по приказу командиров за жалобы на их действия.