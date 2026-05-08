Пятерых солдат ВСУ убили из-за жалоб на командование

Москва8 мая Вести.Пятеро солдат Вооруженных сил Украины были убиты по приказу командиров за жалобы на их действия. Об этом заявили представители российских силовых структур агентству РИА Новости.

В публикации говорится, что инцидент произошел в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

По приказу командования... были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на "офицеров" подразделения главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову рассказали представители силовых структур России

Встреча с Григоровым не состоялась, так как была отменена под предлогом "обострения обстановки на фронте", добавили источники.

Ранее силовики РФ сообщили агентству ТАСС, что командиры ВСУ запрещают лечить боевиков, заразившихся хантавирусом.