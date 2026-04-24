Москва24 апрВести.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском. Такое решение было принято после появления в сети фотографий изможденных украинских солдат.
Как сообщила пресс-служба штаба, командование 14-й бригады скрывала реальную ситуацию в частях. Сообщается также, что комиссия Сухопутных войск ВСУ уже приступила к расследованию инцидента.
Была выявлена проблема с поставкой продовольствияговорится в заявлении военных
В ВСУ также сослались на то, что российские удары в районе Купянска затруднили обеспечение подразделений.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие 14-й бригады ВСУ долгое время находятся на позициях в Харьковской области без еды и воды. Фотографии истощенных бойцов появились в соцсетях.