Фотографии изможденных бойцов ВСУ привели к увольнению их командиров

Генштаб ВСУ уволил командиров после фото истощенных бойцов Фотографии изможденных бойцов ВСУ привели к увольнению их командиров

Москва24 апр Вести.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском. Такое решение было принято после появления в сети фотографий изможденных украинских солдат.

Как сообщила пресс-служба штаба, командование 14-й бригады скрывала реальную ситуацию в частях. Сообщается также, что комиссия Сухопутных войск ВСУ уже приступила к расследованию инцидента.

Была выявлена проблема с поставкой продовольствия говорится в заявлении военных

В ВСУ также сослались на то, что российские удары в районе Купянска затруднили обеспечение подразделений.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие 14-й бригады ВСУ долгое время находятся на позициях в Харьковской области без еды и воды. Фотографии истощенных бойцов появились в соцсетях.