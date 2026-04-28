Минобороны Украины подтвердило дефицит питания в бригадах ВСУ В Минобороны Украины подтвердили нехватку питания в бригадах ВСУ

Москва28 апр Вести.Министерство обороны Украины официально подтвердило нехватку продуктов питания на позициях ряда бригад ВСУ.

Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции в 30-й ОМБр (отдельной механизированной бригаде - прим. ред​​​.), 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригаде - прим. ред.), 108-й ОБр ТрО (отдельной бригаде территориальной обороны - прим. ред.) не должны стать системными говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства

Также сообщается, что украинское военное ведомство "работает над этим вопросом вместе с генштабом". Приводится пример 14-й бригады, где, как утверждается, комиссия от Сухопутных войск ведет расследование, комбриг отстранен от должности, а виновные в дефиците поставок продовольствия "будут нести ответственность".

Ранее в социальных сетях появились фотографии боевиков 14-й бригады ВСУ, которые уже долгое время находятся на позициях в Харьковской области без еды и воды.