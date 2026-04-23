Боевиков ВСУ оставили без еды и воды на позициях в Харьковской области

Москва23 апр Вести.Боевики 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) долгое время находятся на позициях в Харьковской области без еды и воды. Фотографии истощенных украинских военнослужащих появились в соцсетях, заявил источник ТАСС.

В сети размещены фотографии солдат 14-й бригады ВСУ, которые длительное время находятся на позициях в Харьковской области без еды и пьют дождевую воду. На публикацию вынуждено отреагировать украинское Минобороны, представители которого обещали разобраться с командованием 14-й бригады приводит ТАСС слова источника

Состояние украинских военнослужащих говорит о том, что командование ВСУ не считает личный состав за людей, заключил источник.