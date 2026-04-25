The Guardian: украинские бойцы под Купянском теряют сознание от голода The Guardian: военные ВСУ под Купянском обессилены и падают от голода

Москва25 апр Вести.На Украине разгорелся скандал, связанный с недостаточным обеспечением украинских военных продовольствием на передовой, на что обратила внимание британская газета The Guardian.

Поводом для общественного резонанса стала публикация в социальных сетях фотографий сильно истощенных военнослужащих ВСУ, которые, как утверждается, провели восемь месяцев на позициях в районе Купянска в Харьковской области.

Отмечается, что пополнить запасы продовольствия и медикаментов можно было только с помощью беспилотников, поэтому военные неделями оставались без еды и воды. Также подчеркивается, что командование игнорировало их просьбы о помощи, и солдаты в результате буквально падали в обморок от истощения.

Часть военнослужащих в итоге была эвакуирована, однако другие продолжили оставаться на своих позициях. Как указывается в материале The Guardian, украинский генштаб отстранил от должности командира, отвечавшего за питание личного состава, а в самом подразделении признали наличие проблем и отметили, что снабжение в данном районе возможно только по воздуху.

Ранее стало известно, что история с жалобами бойцов 14‑й бригады ВСУ на голод на передовой переросла в флешмоб, аналогичные фотографии теперь отправляют и военнослужащие из других подразделений.