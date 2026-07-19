Боевики ВСУ падали в обмороки из-за нехватки продовольствия на фронте РИА Новости: солдаты ВСУ падали в обмороки из-за нехватки продовольствия

Москва19 июл Вести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на фронте. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Людвиг Малаховский в разговоре с РИА Новости.

У меня был (голодный обморок – Прим. ред.) … По трое суток не кушали, воды вообще не было вспоминает военный

По словам пленного, украинское командование направляло продовольствие боевикам раз в три дня. На четверых военнослужащих посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара.

Как отметил Малаховский, военным приходилось брать воду из ручья, который находился неподалеку от их позиций. С наступлением морозов боевики были вынуждены топить снег.