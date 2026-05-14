Москва14 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, заявил офицер с позывным "Топаз" в интервью РИА Новости.

Были жалобы на продукты питания, на снабжение​​​. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды и еды. Им никто не приносил. Логистика у них была нарушена. Поэтому были часто и такие жалобы. Снабжение очень плохое. Где-то военнослужащие ВСУ, получая свою заработную плату, тратили ее на продукты сами. Потому что армия Украины не снабжала своих подчиненных должным образом