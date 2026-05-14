Москва14 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, заявил офицер с позывным "Топаз" в интервью РИА Новости.
Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды и еды. Им никто не приносил. Логистика у них была нарушена. Поэтому были часто и такие жалобы. Снабжение очень плохое. Где-то военнослужащие ВСУ, получая свою заработную плату, тратили ее на продукты сами. Потому что армия Украины не снабжала своих подчиненных должным образомприводит РИА Новости слова "Топаза"
Те продукты, которые иногда поступали боевикам, оказывались просроченными и некачественными, на что личный состав жаловался по рации своим командирам, заключил "Топаз".