Окруженные боевики ВСУ питались комбикормом и пили воду из слоя стекловаты Окруженные боевики ВСУ питались комбикормом и пили воду из слоя стекловаты

Москва5 мая Вести.Пленный украинский солдат Александр Кучинский рассказал, что боевики ВСУ, находясь в окружении, вынуждены были есть комбикорм и пить воду из стекловаты, чтобы выжить.

Об этом он заявил в видеосюжете, предоставленном Минобороны ТАСС.

По словам пленного, никто из его сослуживцев не хотел воевать.

Последние две недели вообще ничего не ели, кроме комбикорма. В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать. Под крышей ангара был слой стекловаты, воду добывали через стекловату сказал боевик

Кучинский признался, что его мобилизовали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог российского военкомата) во время поездки с работы до дома на велосипеде, заявив, что он якобы находится в розыске. При этом военная подготовка длилась всего 52 дня.

Отмечается, что украинский солдат сдался самостоятельно, как только услышал русские голоса в ангаре. Позже он заявил о гуманном отношении бойцов ВС РФ к пленным.

Ранее другой пленный боевик ВСУ рассказал, что украинские солдаты вынуждены были пить собственную мочу из-за нехватки воды на передовой.