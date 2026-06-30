Сдавшийся в плен украинец рассказал о том, как его мобилизовали после работы Минобороны: солдат ВСУ сдался в плен при первой возможности

Москва30 июн Вести.Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Владимир Купенко, сдавшийся в плен в Константиновке, рассказал о том, как его мобилизовали прямо после работы по дороге домой, сообщает Минобороны РФ.

По его словам, он работал электромонтажником, когда шел с работы, подъехал ТЦК.

Погрузили, привезли в ТЦК, потом поехал на отстойник вспоминает Купенко

По словам военнопленного, после отбора его направили на обучение, которое длилось 52 дня, после чего мобилизованного определили в 425-й отдельный штурмовой полк и отправили на передовую.

Провел там 52 дня обучения, после чего вышел на боевое задание. "Скала", 425-я, первая рота, вторая пехотная. Константиновка рассказал он

Купенко сообщил, что оказался в плену сразу после выхода на позицию. Его группа зашла в дом в Константиновке, где уже находились российские военные.

Они сказали: "Складывайте оружие". Мы сложили оружие. Я очень просил не убивать, говорил: "Ребят, не убивайте, пожалуйста". Они спросили: "У тебя дети есть?" Я говорю: "Да, есть, двое" вспоминает пленный

По его словам, вскоре по дому, где находились российские военные и пленные, ударил украинский беспилотник.

Где-то через 5-10 минут прилетела птичка наша (украинская) боевая и начала разбирать дом. Ребята сказали: "В подвал". Потом сказали: "Хотите жить – бегите за нами" рассказал он

Военнопленный отметил, что российские солдаты дали пленным воду, еду и сигареты.

Ребята давали курить, кушать, воды. Говорили: "Не переживайте, вас бить никто не будет, все в порядке" отметил Купенко

Он признался, что хочет только одного - чтобы война быстрее закончилась.

Ранее житель Курской области Роман, возвращенный из плена ВСУ, рассказал, как над ним издевались в одной из тюрем Винницы, где конвоиры били пленных по два-три раза в день.