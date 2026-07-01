ВСУ не понимают реальную обстановку на поле боя, рассказал пленный Военнопленный: командование ВСУ не знало обстановки в Константиновке

Москва1 июл Вести.Попавший в плен военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский заявил, что командование украинской армии не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем ВС РФ.

Кимаковский рассказал, как его повторно мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую в район Константиновки, где его взяли в плен, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Первый раз меня мобилизовали 5 декабря 2024 года. Я отслужил три месяца: полтора месяца учебки, потом школа танкистов. После этого приехала "Скала" и забрала меня уже в танкисты вспоминает Кимаковский

По его словам, позже он оказался в Киеве, где уже шло усиленное патрулирование. Сотрудники полиции и ТЦК вылавливали мужчин на улицах, в парках и общественных местах.

27 февраля я попал на патруль, и патруль меня уже отвез в военкомат. Так как последнее место службы была "Скала", за мной на следующий день приехали и забрали рассказал пленный

Кимаковский отметил, что после этого, его отправили в место, которое он сам назвал "трудовым лагерем". Там мобилизованные занимались не боевой подготовкой, а физическим трудом.

Я там пробыл неделю. Кроме физического труда - спилка дров, рубка дров, таскание дров - мы ничем не занимались поделился он

По словам пленного, затем он был отправлен на подготовку под Изюм, где формировали новый пехотный батальон. После обучения группу ночью загрузили в микроавтобус и перебросили в район Краматорска, затем - в сторону Дружковки и Константиновки. Бойцы были уверены, что идут на наблюдательный пункт на две недели, после чего вернутся обратно.

Мы шли четыре дня, и никакого наблюдательного пункта так и не было сказал Кимаковский

Группа солдат ВСУ зашла в один из домов, где уже находились российские военнослужащие. Там Кимаковский и был взят в плен.

Нам никто не сказал, что там кто-то есть. Просто сказали: "Зайдите в этот дом, перекурите и пойдем дальше". Мы зашли - и были взяты в плен солдатами российской армии вспоминает пленный

По его словам, командование не понимало реальную обстановку и вело людей туда, где уже находились российские подразделения.

Ранее доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин рассказал, что боевиков ВСУ, входящих в состав штурмового полка ВСУ, наказывают в ямах с холодной водой. Он уточнил, что такое наказание практикуется в учебных центрах "Скалы".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация с истязаниями и пытками новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ – позор украинской армии.