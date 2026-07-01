Москва1 июлВести.Попавший в плен военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский заявил, что командование украинской армии не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем ВС РФ.
Кимаковский рассказал, как его повторно мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую в район Константиновки, где его взяли в плен, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Первый раз меня мобилизовали 5 декабря 2024 года. Я отслужил три месяца: полтора месяца учебки, потом школа танкистов. После этого приехала "Скала" и забрала меня уже в танкистывспоминает Кимаковский
По его словам, позже он оказался в Киеве, где уже шло усиленное патрулирование. Сотрудники полиции и ТЦК вылавливали мужчин на улицах, в парках и общественных местах.
27 февраля я попал на патруль, и патруль меня уже отвез в военкомат. Так как последнее место службы была "Скала", за мной на следующий день приехали и забралирассказал пленный
Кимаковский отметил, что после этого, его отправили в место, которое он сам назвал "трудовым лагерем". Там мобилизованные занимались не боевой подготовкой, а физическим трудом.
Я там пробыл неделю. Кроме физического труда - спилка дров, рубка дров, таскание дров - мы ничем не занималисьподелился он
По словам пленного, затем он был отправлен на подготовку под Изюм, где формировали новый пехотный батальон. После обучения группу ночью загрузили в микроавтобус и перебросили в район Краматорска, затем - в сторону Дружковки и Константиновки. Бойцы были уверены, что идут на наблюдательный пункт на две недели, после чего вернутся обратно.
Мы шли четыре дня, и никакого наблюдательного пункта так и не былосказал Кимаковский
Группа солдат ВСУ зашла в один из домов, где уже находились российские военнослужащие. Там Кимаковский и был взят в плен.
Нам никто не сказал, что там кто-то есть. Просто сказали: "Зайдите в этот дом, перекурите и пойдем дальше". Мы зашли - и были взяты в плен солдатами российской армиивспоминает пленный
По его словам, командование не понимало реальную обстановку и вело людей туда, где уже находились российские подразделения.
Ранее доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин рассказал, что боевиков ВСУ, входящих в состав штурмового полка ВСУ, наказывают в ямах с холодной водой. Он уточнил, что такое наказание практикуется в учебных центрах "Скалы".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация с истязаниями и пытками новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ – позор украинской армии.