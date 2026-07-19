Российские мотострелки взяли в плен боевиков "Скалы" в Константиновке

В Константиновке поймали несколько боевиков ВСУ Российские мотострелки взяли в плен боевиков "Скалы" в Константиновке

Москва19 июл Вести.Мотострелки группировки войск "Южная" взяли в плен несколько боевиков из украинского полка "Скала". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группировки.

Уточняется, что Евгения Мосина и Сергея Столярского пленили в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, когда они пытались снять постановочное видео. Как пояснили российские военные, руководство ВСУ ставит перед военнослужащими заведомо невыполнимые задачи.

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики добавили в пресс-службе

По словам российских военных, украинское командование понимает, что захватить Константиновку не получится.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. 13 июля пресс-служба "Южной" группировки войск заявила, что боевики ВСУ получили приказ любой ценой пробраться в город и снять там постановочное видео, будто украинская армия все еще удерживает город.