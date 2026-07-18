Москва18 июлВести.Киевский режим решил вернуть себе Константиновку с помощью постановочного видео. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.
На опубликованных кадрах военнослужащие ВСУ якобы подняли украинский флаг над одним из зданий города.
ВСУ опубликовали постановочное фейковое видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достовернымотметили в ведомстве
В Минобороны обратили внимание на ряд неувязок. Например, трое военнослужащих ВСУ на опубликованном видео стоят неподвижно во время обращения и даже не открывают рты. Кроме того, они выглядят слишком опрятно для участия в боевых действиях. По информации ведомства, качество видеозаписи намеренно было занижено.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российский лидер назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.