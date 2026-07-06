Москва6 июлВести.Ситуация в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) находится под контролем ВС РФ, рассказали пленные военнослужащие ВСУ.
На видео, распространенном Минобороны РФ, пленные военнослужащие 25-й десантно-штурмовой и 156-й механизированной бригады ВСУ говорят, что ситуация в Константиновке под контролем, "но есть нюанс" – речь идет о контроле российских войск.
Мы находимся в городе Константиновка. Ситуация под контролем, но есть нюанс... Ситуация находится под контролем войск Российской Федерацииговорят пленные
Они также благодарят военнослужащих 1465-го полка 4-й бригады ВС РФ за то, что они освбодили город и сохранили жизнь украинским военным, взяв их в плен.
3 июля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
Отступая из города, подразделения ВСУ бросили до нескольких сотен тел погибших сослуживцев. Киев отказался от предложения Москвы о выдаче тел погибших.