Генерал-майор Грунис рассказал об обстановке в Константиновке в ДНР Генерал-майор Грунис: Киев не пытается спасти своих боевиков в Константиновке

Москва16 июн Вести.Командование ВСУ не пытается деблокировать своих окруженных боевиков в Константиновке в ДНР. Об этом рассказал командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис.

Таких попыток мы не наблюдали. Военнослужащие, особенно сотые бригады, до последнего оставляются на позициях... И, как правило, команды на отход им никто не дает. Потому что отношение к военнослужащим, ну так же, как ТЦК ловит людей, такое же отношение к военнослужащим, как к одноразовому материалу приводит Минобороны слова Груниса

Он также отметил, что сейчас ВС РФ контролируют участки города, а часть военнослужащих ВСУ находится в окружении в юго-западной части Константиновки.

Генерал-майор рассказал, что украинские боевики оставляют свою форму на позициях и переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными гражданами.