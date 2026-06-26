Боевики ВСУ в попытках сбежать из Константиновки выходят на российские позиции ТАСС: боевики ВСУ случайно выходят на российские позиции в Константиновке

Москва26 июн Вести.Украинские боевики, не понимая реальной обстановки в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), при попытках сбежать выходят на российские позиции.

Украинские военнослужащие считают, что эта территория все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Группы украинских военнослужащих не владеют реальной обстановкой в Константиновке. В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции сообщил собеседник агентства

Он пояснил, что у бегущих из Константиновки украинских военных часто нет раций. Они долгое время находятся в неведении относительно реальной ситуации, а также испытывают проблемы со снабжением.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ несут серьезные потери на константиновском направлении и бегут, оставляя имущество и технику. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку города, активное наступление ведется по всем направлениям.