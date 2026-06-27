Офицер Хатхи: ВСУ в Константиновке не осознают, что попали в окружение

Офицер Хатхи: боевики ВСУ не осознают окружения в Константиновке Офицер Хатхи: ВСУ в Константиновке не осознают, что попали в окружение

Москва27 июн Вести.Некоторые боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигаются по Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) без маскировки, не осознавая, что попали в окружение. Об этом сообщил оператор БПЛА 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Хатхи.

В беседе с ТАСС он рассказал об уничтожении минометного расчета ВСУ на выходе из города, который не оказал никакого сопротивления.

Они просто не поняли, что они окружены. В какой-то момент трое вэсэушников - это был расчет 82-го миномета - просто шли на ротацию и не ожидали встретить такой сюрприз в виде наших штурмовых групп пояснил Хатхи

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что украинские боевики, не понимая реальной обстановки в Константиновке, выходят на российские позиции при попытках сбежать.