Москва12 июн Вести.Вооруженные силы России проникали в населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) малыми группами через открытую местность – так российские военные смогли застать украинских боевиков врасплох. Об этом ИС "Вести" рассказали военнослужащие разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск.

Перед тем как зайти в город, военнослужащим пришлось преодолевать больше трех километров по открытой местности.

Это открытый участок, который ты никак не минуешь, а вообще шли везде по открытой местности. То есть по лесополосам двигаться нельзя было – там находился противник. Мы, минуя их, заходили в Константиновку. Противник нас там еще не ждал. То есть он даже не думал, что мы там уже находимся. Он осматривал и охранял лесополосы, а мы уже просачивались в Константиновку отметил штурмовик разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Данди

Военнослужащие, как рассказал командир батальона с позывным Тайпан, просачивались в город малыми группами.

У нас был коридор на небольшое время. Но за это время мы уже были способны туда завести то количество личного состава, штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага. Работали с гражданскими, выявляли огневые точки, местоположение личного состава сказал он

Система обороны украинских боевиков делала акцент на здания и подземные коммуникации. Российские военные для уничтожения оборонительных сооружений использовали тяжелые минометы.