Москва12 июнВести.Вооруженные силы России проникали в населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) малыми группами через открытую местность – так российские военные смогли застать украинских боевиков врасплох. Об этом ИС "Вести" рассказали военнослужащие разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск.
Перед тем как зайти в город, военнослужащим пришлось преодолевать больше трех километров по открытой местности.
Это открытый участок, который ты никак не минуешь, а вообще шли везде по открытой местности. То есть по лесополосам двигаться нельзя было – там находился противник. Мы, минуя их, заходили в Константиновку. Противник нас там еще не ждал. То есть он даже не думал, что мы там уже находимся. Он осматривал и охранял лесополосы, а мы уже просачивались в Константиновкуотметил штурмовик разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Данди
Военнослужащие, как рассказал командир батальона с позывным Тайпан, просачивались в город малыми группами.
У нас был коридор на небольшое время. Но за это время мы уже были способны туда завести то количество личного состава, штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага. Работали с гражданскими, выявляли огневые точки, местоположение личного составасказал он
Система обороны украинских боевиков делала акцент на здания и подземные коммуникации. Российские военные для уничтожения оборонительных сооружений использовали тяжелые минометы.
Противник зашел в дом, а мы взорвали гранату на дистанционном управлении. Те, кто зашли, там и остались. И тех, кто потом пытался заходить, мы добивали птичками. Любая постройка — это укрепление, даже собачья будка. То есть выкапывается яма, ставится вроде бы неприметная собачья будка и оттуда ведется огоньдобавил военнослужащий