Москва17 июнВести.Российские штурмовики просачивались в Константиновку в ДНР малыми группами. Зайдя в город, бойцы РФ выбили украинских боевиков из населенного пункта, рассказал командир роты с позывным Горец.
Он добавил, что основной задачей российских военных было "зацепиться" за город.
Действовали с разных направлений, но зацепились именно за одно хорошее направление. Получилось проходить, начали просачиваться малыми группами, как мы до этого действовали. Зашли, были бои, у нас получилось выбить их (боевиков ВСУ — прим. ред.) оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе и союзникам. Союзники помогали проходить в городприводит слова бойца Минобороны РФ
Он отметил мужество и бесстрашие своих бойцов. По словам командира роты, штурмовики ни разу не отдали свои укрытия в Константиновке противнику.
Ранее стало известно, что порядка 300 бойцов ВСУ оказались заблокированными в центре Константиновки.