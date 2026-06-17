Москва17 июн Вести.Российские штурмовики просачивались в Константиновку в ДНР малыми группами. Зайдя в город, бойцы РФ выбили украинских боевиков из населенного пункта, рассказал командир роты с позывным Горец.

Он добавил, что основной задачей российских военных было "зацепиться" за город.

Действовали с разных направлений, но зацепились именно за одно хорошее направление. Получилось проходить, начали просачиваться малыми группами, как мы до этого действовали. Зашли, были бои, у нас получилось выбить их (боевиков ВСУ — прим. ред.) оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе и союзникам. Союзники помогали проходить в город приводит слова бойца Минобороны РФ

Он отметил мужество и бесстрашие своих бойцов. По словам командира роты, штурмовики ни разу не отдали свои укрытия в Константиновке противнику.

Ранее стало известно, что порядка 300 бойцов ВСУ оказались заблокированными в центре Константиновки.