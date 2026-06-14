Командир ВС РФ рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке Командир Яриус: ВСУ не ожидали действий российских штурмовиков в Константиновке

Москва14 июн Вести.Украинское командование не ожидало, что штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России зашли в Константиновку и взяли на данном участке украинских военных в окружение. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты полка 1194 с позывным Яриус.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) недооценило численность и возможности российских подразделений, которые к тому моменту уже смогли закрепиться на ряде участков и создать условия для дальнейшего продвижения.

Их командование не верило и думало, что какие-то может быть группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль рассказал командир

Он отметил, что при продвижении в городской застройке российские штурмовики использовали тактику малых мобильных групп. Яриус подчеркнул, что такая схема позволяет скрытно проникать в населенный пункт, обходить позиции противника, выходить ему во фланг и тыл, а затем постепенно расширять контролируемую территорию.

После накопления сил подразделения приступали к зачистке отдельных районов и продолжали продвижение вглубь города. Командир добавил, что подобная тактика соответствует особенностям современных боевых действий, где важную роль играют мобильность и действия небольших подразделений.

Константиновка расположена на севере Донецкой Народной Республики (ДНР) примерно в 55 километрах от Донецка. Город считается важным логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских подразделений, действующих в районе Краматорско-Славянской агломерации.