ВСУ под Константиновкой обустроили подземный город, его исследуют бойцы ВС РФ

Российские войска исследуют подземный город ВСУ в освобожденной Константиновке ВСУ под Константиновкой обустроили подземный город, его исследуют бойцы ВС РФ

Москва4 июл Вести.В освобожденном российскими войсками городе Константиновка в Донецкой Народной Республике украинские боевики обустроили огромный подземный комплекс. Об этом ИС "Вести" сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

По его словам, российские бойцы сейчас приступили к исследованию подземных туннелей.

В городе еще подземный имеется город, но его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли, не даем противнику пройти вообще нигде сообщил Агалу

Об освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие города имеет важное стратегическое значение и открывает прямую дорогу на города Славянск и Краматорск.