Москва4 июлВести.В освобожденном российскими войсками городе Константиновка в Донецкой Народной Республике украинские боевики обустроили огромный подземный комплекс. Об этом ИС "Вести" сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.
По его словам, российские бойцы сейчас приступили к исследованию подземных туннелей.
В городе еще подземный имеется город, но его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли, не даем противнику пройти вообще нигдесообщил Агалу
Об освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие города имеет важное стратегическое значение и открывает прямую дорогу на города Славянск и Краматорск.