Москва4 июлВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что взятие города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания с военнослужащими о ходе специальной военной операции (СВО).
Глава государства отметил, что освобождение населенного пункта носит стратегическое значение, так как Константиновка служит главным транспортным и индустриальным центром Донбасса.
Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значениесказал Путин
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.