Путин: освобождение Константиновки открывает дорогу на Славянск и Краматорск

Путин: взятие Константиновки имеет важное стратегическое значение Путин: освобождение Константиновки открывает дорогу на Славянск и Краматорск

Москва4 июл Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что взятие города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания с военнослужащими о ходе специальной военной операции (СВО).

Глава государства отметил, что освобождение населенного пункта носит стратегическое значение, так как Константиновка служит главным транспортным и индустриальным центром Донбасса.

Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение сказал Путин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.