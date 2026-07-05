Политик Фергюсон: битва за Донбасс переходит в один из самых значимых этапов

Британский политик назвал освобождение Константиновки ключевым этапом Политик Фергюсон: битва за Донбасс переходит в один из самых значимых этапов

Москва5 июл Вести.Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике знаменует переход битвы за Донбасс к одному из самых значимых этапов. Такое мнение высказал британский политик и журналист Джим Фергюсон на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что город в течение долгого времени был частью оборонительного пояса Вооруженных сил Украины. Теперь, подчеркнул политик, российские войска усилят давление на оставшиеся ключевые опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск.

Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз резюмировал Фергюсон

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, киевский режим считал Константиновку неприступной крепостью, однако ВС РФ доказали обратное.