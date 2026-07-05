Москва5 июлВести.Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике знаменует переход битвы за Донбасс к одному из самых значимых этапов. Такое мнение высказал британский политик и журналист Джим Фергюсон на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что город в течение долгого времени был частью оборонительного пояса Вооруженных сил Украины. Теперь, подчеркнул политик, российские войска усилят давление на оставшиеся ключевые опорные пункты, в том числе Краматорск и Славянск.
Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фазрезюмировал Фергюсон
Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, киевский режим считал Константиновку неприступной крепостью, однако ВС РФ доказали обратное.