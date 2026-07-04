В Британии назвали сигналом появление Путина в военной форме Фергюсон: появление Путина в военной форме на совещании является сигналом

Москва4 июл Вести.Появление президента РФ Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки – это намеренный сигнал. Такое мнение выразил британский политик и журналист Джим Фергюсон.

Политик в соцсети Х заявил, что такой жест невозможно игнорировать ввиду ударов ВС РФ по целям украинского ВПК и заявлений о продолжающемся наступлении.

На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал написал Фергюсон

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские войска полностью освободили Константиновку в ДНР. Владимир Путин на совещании указал, что взятие этого населенного пункта имеет важное стратегическое значение и открывает дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.