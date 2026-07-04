Захарова о появлении Путина в военной форме: это четкий сигнал

Захарова рассказала, о чем сигнализирует появление Путина в военной форме Захарова о появлении Путина в военной форме: это четкий сигнал

Москва4 июл Вести.Появление президента России Владимира Путина в военной форме на совещании, где было объявлено об освобождении Константиновки, несомненно является сигналом: Москва намерена "добивать неонацистскую гадину". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она согласилась с британским политиком и журналистом Джимом Фергюсоном, который усмотрел сигнал в военной форме президента РФ.

Думаю, он прав. … Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения написала Захарова

Дипломат отметила, что Москва ранее предостаточно заявляла о своем намерении мирно решать конфликт на Украине, но эти предложения были проигнорированы "сломавшимся западным рестранслятором".

Ранее Путин заявил о важном стратегическом значении освобожденной Константиновки. Взятие этого населенного пункта открывает подразделениям ВС РФ дорогу к Краматорско-Славянской агломерации.