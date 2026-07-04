Москва4 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лгал западным спонсорам о фронтовых успехах украинских боевиков, чтобы "нахапать денег" и дольше оставаться у власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала полное освобождение 3 июля города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями "Южной" группировки войск.
В Telegram-канале Захарова подчеркнула, что "Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена".
Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы "успехи на поле боя", чтобы еще нахапать денег и продержаться на плавунаписала представитель МИД
Она отметила, что Константиновка является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.
Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвелидобавила дипломат
Ранее в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск президент РФ Владимир Путин заявил, освобождение Константиновки – это ключ к освобождению всей территории ДНР. Благодаря этому, у российской армии открылся путь на города Краматорск и Славянск. Армия РФ находятся в восьми километрах от последнего, сообщил российскому лидеру на совещании командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев.