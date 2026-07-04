Захарова: Зеленский лгал Западу об успехах ВСУ на фронте, чтобы "нахапать денег"

Захарова: Зеленский заливал в уши Запада ложь об успехах ВСУ ради своей выгоды Захарова: Зеленский лгал Западу об успехах ВСУ на фронте, чтобы "нахапать денег"

Москва4 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лгал западным спонсорам о фронтовых успехах украинских боевиков, чтобы "нахапать денег" и дольше оставаться у власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала полное освобождение 3 июля города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями "Южной" группировки войск.

В Telegram-канале Захарова подчеркнула, что "Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена".

Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы "успехи на поле боя", чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву написала представитель МИД

Она отметила, что Константиновка является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

Путин сказал: "Работайте, братья" - и братья не подвели добавила дипломат

Ранее в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск президент РФ Владимир Путин заявил, освобождение Константиновки – это ключ к освобождению всей территории ДНР. Благодаря этому, у российской армии открылся путь на города Краматорск и Славянск. Армия РФ находятся в восьми километрах от последнего, сообщил российскому лидеру на совещании командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев.