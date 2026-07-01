Захарова поинтересовалась, не за военные ли "успехи" уволили Федорова и Сырского

Захарова с иронией прокомментировала увольнение Федорова и Сырского Захарова поинтересовалась, не за военные ли "успехи" уволили Федорова и Сырского

Москва22 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала увольнение главы Минобороны Украина Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, спросив, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, которыми совсем недавно хвастался глава киевского режима Владимир Зеленский на встречах с западными спонсорами Украины.

Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"? написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). На этом посту он сменил Александра Сырского.

До этого британский журнал The Economist заявил, что решение Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова привело к острому политическому кризису в Киеве. По мнению издания, глава киевского режима явно просчитался.