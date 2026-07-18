Зеленский анонсировал очередные кадровые перестановки в руководстве ВСУ Зеленский анонсировал новые кадровые решения в руководстве украинской армии

Москва18 июл Вести.В ближайшее время киевские власти примут новые кадровые решения в руководстве ВСУ. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в последние два дня он провел ряд консультаций. Встречи проходили в том числе с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, отправленным в отставку, а также с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Конечно, слышу, что говорят люди… Решения относительно армии будут выработаны сказал он

На Украине третий день проходят протесты после отставки Федорова. Граждане призывают вместо него уволить Сырского.

Западные СМИ также открыто критикуют решение Зеленского. Отмечалось, что решение об увольнении Федорова могло быть принято на фоне его растущей популярности среди населения и военнослужащих.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус обратился к бывшему украинскому коллеге с нетипичной "прямолинейностью". В его письме журналисты увидели косвенную критику кадровых перестановок в украинском правительстве.