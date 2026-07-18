В Киеве обсуждают депортацию Федорова с дальнейшей ликвидацией ТАСС: Киев может ликвидировать экс-министра обороны Украины Федорова

Москва18 июл Вести.На Украине обсуждают депортацию бывшего министра обороны страны Михаила Федорова с дальнейшей ликвидацией. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, глава киевского режима Владимир Зеленский не может простить Федорову попытку дестабилизации обстановки в стране.

На Украине появились первые сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против бывшего главы военного ведомства Федорова… По имеющейся у нас информации, сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован сказал собеседник

Отмечается, что экс-министр обороны может быть ликвидирован силами СБУ.

Накануне экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного.

Глава информационного агентства News Front Константин Кнырик, в свою очередь, подчеркнул, что назначение Федорова на пост министра обороны было связано с прошлогодними коррупционными скандалами. Когда Зеленский понял, что скандал затих, он решил вернуть своих людей на ключевые посты.