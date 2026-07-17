Бывший депутат Рады предположил, какая судьба ждет экс-главу МО Украины Федорова Килинкаров: Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу Залужного

Москва17 июл Вести.Экс-глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Такое мнение высказал политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В беседе с NEWS.ru он предположил, что судьба Федорова будет зависеть от того, как он себя поведет.

Если он, как Залужный, согласится на какую-то менее важную должность и останется в команде [Владимира] Зеленского, то никаких уголовных дел не будет. А если он пойдет ва-банк и будет играть в большую политику, то, конечно, будут применяться все репрессивные меры и возможности, которые есть у Киева, чтобы его загасить объяснил Килинкаров

Эксперт не исключил, что Федоров может согласиться на какую-нибудь должность с целью избежать ответственности.

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что исполнять обязанности главы Минобороны будет генерал-майор Евгений Хмара, который ранее временно возглавлял СБУ.