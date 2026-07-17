Эксперт не исключил, что Украина после смены главы МО усилит атаки вглубь РФ

Украина после смены министра обороны усилит удары вглубь территории РФ Эксперт не исключил, что Украина после смены главы МО усилит атаки вглубь РФ

Москва17 июл Вести.Киев после смены министра обороны Украины только усилит ракетные атаки и удары беспилотниками вглубь российской территории. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, новый глава оборонного ведомства Евгений Хмара будет должен продемонстрировать западным кураторам, что усиление атак на российские регионы не является планом исключительно экс-министра Михаила Федорова.

Я вас уверяю, вот ушел Федоров с должности министра обороны, я думаю, что ракетно-дроновые атаки вглубь Российской Федерации только усилятся, потому что ему (Хмаре – прим. ред.) нужно будет продемонстрировать как минимум, что атаки на Российскую Федерацию – это не детище Федорова, а стратегия, которая была разработана, презентована, реализована объяснил Килинкаров

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. Как после сообщил Владимир Зеленский, исполнять обязанности главы Минобороны будет генерал-майор Евгений Хмара, который ранее временно возглавлял СБУ.