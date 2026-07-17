В подполье рассказали о планах Киева увеличить объемы мобилизации на Украине ТАСС: Хмара займется возвращением украинцев из Европы для отправки в ВСУ

Москва17 июл Вести.Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара по указу главы киевского режима Владимира Зеленского сделает упор на усилении мобилизации в стране, в том числе на возвращении украинцев из Европы. Об этом агентству ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства назвал Хмару противоречивой и одновременно загадочной личностью.

Из известного про него, по сути, то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского. И упор, скорее всего, как нам сообщают на местах, снова сделают на борьбе с коррупцией в армии и на увеличении объемов мобилизации. В том числе на возвращении украинцев из Европы во взаимодействии со странами ЕС заявили в подполье

При этом уже сообщалось, что возможные изменения в правилах приема украинских беженцев в страны Евросоюза связаны с нехваткой личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский постарается подобрать совершенно "отмороженного" кандидата на пост главы Министерства обороны Украины, который усилит мобилизацию в стране, а потом сам же понесет за нее ответственность.