На Украине хотят создать центр по привлечению иностранцев в ВСУ Буданов предложил создать единый центр по привлечению иностранцев в ВСУ

Москва5 мая Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предложил создать на Украине единый координационный центр по привлечению иностранных наемников в украинскую армию. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как рассказал Буданов, в настоящий момент вербовку и подготовку наемников осуществляют различные структуры. По его словам, это затрудняет координацию.

Украине необходимо создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватывать все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан сказал он

Как отметил заместитель Буданова Павел Палиса, часть подготовки иностранных наемников могут взять на себе отдельные подразделения Вооруженных сил Украины и национальной гвардии.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийцев находятся в рядах ВСУ и бессмысленно погибают за киевский режим. По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, колумбийские наемники присоединяются к украинской армии, чтобы изучить там опыт в наркоторговле.