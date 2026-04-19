В Киеве признали, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан Буданов: мобилизационный ресурс на Украине исчерпан

Москва19 апр Вести.На Украине фиксируются серьезные проблемы с мобилизацией: ресурсы исчерпаны. В этом признался глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей на конфликт, который длится много лет, – это абсолютно закономерное развитие событий сказал он в интервью YouTube-каналу "Маленькая страна"

По его словам, выполнение даже минимального плана по мобилизации в последние полгода дается непросто, но компетентные органы выполняют поставленные задачи, несмотря на трудности. При этом Буданов назвал ситуацию очень сложной.