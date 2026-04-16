Эксперт: Буданов при поддержке Лондона лично участвовал в диверсиях против РФ Политолог Карнаухов: Буданов не скрывал участие в диверсиях против РФ

Москва16 апр Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) лично принимал участие в диверсионной деятельности против России. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

Нынешнее признание одного из представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, что Буданов лично участвовал в операции вторжения на территорию приграничья РФ, не является сенсацией, полагает Карнаухов.

Буданов никогда не скрывал, что начиная с 2014 года лично совершал боевые рейды. Он гордится "трофеями", так он называет погибших наших военнослужащих. Он с детства мечтал быть военным разведчиком, в простонародье – диверсантом. Он им стал. И когда мы слышим заявление о том, что он принимает участие в исследовании реальных боевых операций, здесь не надо удивляться, но нужно задаться вопросом: а что внутри этого заявления? обратил внимание эксперт

Карнаухов отмечает, что Буданов однозначно был активным участником совещаний с представителями Великобритании, на которых оценивались сценарии диверсий против России.

Неоднократно фиксировалась информация, что британский спецназ, представители британской разведки, специализирующиеся на планировании, координации и осуществлении оперативно-боевых и диверсионных операций на территории РФ, вместе с Будановым проводили совещания. На них они подводили итоги диверсионных заходов украинского и иностранного спецназа на территорию приграничья России добавил Карнаухов

Несколько дней назад Буданов, который сейчас занимает пост главы офиса Зеленского, заявил, что Украина приближается к "триггерному событию", которое может закончиться для страны катастрофой.