Москва21 апр Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в 2025 году якобы участвовал в операции десанта разведки на одну из буровых вышек РФ в Черном море, после чего сбежал оттуда, нырнув в воду. Соответствующее видео распространяют украинские СМИ.

Утверждается, что после обнаружения группы по объекту были запущены дроны, и Буданов, тогда занимавший пост руководителя Главного управления разведки (ГУР), был вынужден прыгать с высоты газодобывающей платформы в воду, пытаясь скрыться вплавь.

На опубликованных кадрах видно, как человек прыгает в море и отплывает от платформы. В публикации утверждается, что на видео изображен Буданов, который скрывался от вылетевших на объект российских беспилотников.