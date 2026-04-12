Москва12 апр Вести.Украина в настоящий момент подходит к "триггерному событию", которое может закончиться для страны катастрофой, "если не будет единства". Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, такие ситуации уже происходили ранее и приводили к серьезным проблемам на Украине.

Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа сказал Буданов в интервью украинским СМИ

При этом он отказался приводить примеры и раскрыть детали "триггерного события".

Ранее Буданов высказал мнение, что Украина в будущем либо укрепится, либо потеряет субъектность.