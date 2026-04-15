Москва15 апр Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал переговорные навыки российских дипломатов.

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что россияне прагматичны, профессиональны и "прекрасно умеют вести переговоры".

У них (дипломатов РФ – прим. ред.) есть точные данные — карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько все будет стоить отметил Буданов

Ранее он предрек некое "триггерное событие", которое может привести Украину к катастрофе.