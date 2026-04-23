Москва23 апр Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (входит в список Минюста террористов и экстремистов) признал, что оснащение дронов Вооруженных сил России (ВС РФ) искусственным интеллектом (ИИ) существенно повысило их возможности на поле боя.

Это заявление он сделал на Киевском форуме по безопасности.

Помощь искусственного интеллекта очень существенно и системно начала уже влиять… Все видели применение российских образцов - они уже сами идентифицируют цели, маневрируют и так далее сказал Буданов

Ранее боец ВС РФ с позывным Зима похвалил дрон-перехватчик с искусственным интеллектом "Елка". По его словам, аппарат "на ура" справляется с задачей уничтожения вражеских БПЛА.

До этого военнослужащий сил противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок рассказал, что "Елка" оснащена ИИ, способным распознавать цели, невидимые глазу человека.