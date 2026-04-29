ИИ помогает российским дронам-разведчикам Zala уклоняться от перехвата Боец ВС РФ: искусственный интеллект помогает дронам Zala уклоняться от перехвата

Москва29 апр Вести.Искусственный интеллект помогает российским разведывательным беспилотникам Zala уворачиваться от вражеских перехватчиков. Об этом рассказал ИС "Вести" командир отделения роты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным Ветлан.

В ходе одного из полетов украинские боевики предприняли сразу несколько попыток подбить российский дрон-разведчик.

В небе был "Чаклун" - вражеский дрон-перехватчик, он охотится за нашими "самолетами". Но благодаря искусственному интеллекту Zala мы способны уворачиваться от него рассказал Ветлан

Расчет Zala работает под задачи артиллерийского дивизиона. Артиллеристы уничтожают вражеские цели, а Zala фиксирует прилет каждого снаряда и помогает корректировать стрельбу.