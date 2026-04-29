Москва29 апрВести.Искусственный интеллект помогает российским разведывательным беспилотникам Zala уворачиваться от вражеских перехватчиков. Об этом рассказал ИС "Вести" командир отделения роты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным Ветлан.
В ходе одного из полетов украинские боевики предприняли сразу несколько попыток подбить российский дрон-разведчик.
В небе был "Чаклун" - вражеский дрон-перехватчик, он охотится за нашими "самолетами". Но благодаря искусственному интеллекту Zala мы способны уворачиваться от негорассказал Ветлан
Расчет Zala работает под задачи артиллерийского дивизиона. Артиллеристы уничтожают вражеские цели, а Zala фиксирует прилет каждого снаряда и помогает корректировать стрельбу.