Оператор БПЛА с позывным Жук рассказал о воздушной разведке в тылу ВСУ На херсонском направлении воздушную разведку в тылу ВСУ проводят бойцы "Днепра"

Москва31 мая Вести.Бойцы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ведут воздушную разведку в тылу ВСУ на херсонском направлении. Об этом заявил ИС "Вести" старший оператор расчета БПЛА с позывным Жук.

Российские БПЛА регулярно облетают правый берег Днепра для контроля территории, а также для поиска радиолокационных станций (РЛС) противника. Ежедневно один расчет совершает до семи вылетов на беспилотниках "Зала". По словам старшего оператора, недавно таким образом была обнаружена и уничтожена одна из РЛС противника.

Основные задачи, которые сейчас стоят перед нашим расчетом - это контроль их [ВСУ], то есть залет вглубь [территории] противника. Также находим РЛСки сказал Жук

На учебном полигоне будущих операторов дронов наставляют, что управление дроном - это серьезная боевая задача.