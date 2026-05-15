Оператор БПЛА с позывным Дельфин рассказал, как находить объекты и боевиков ВСУ Подразделения ВС РФ совместными усилиями продвигаются на запорожском направлении

Москва15 мая Вести.На запорожском направлении СВО совместная работа подразделений российских войск помогает продвигаться вперед. Так, операторы БПЛА обнаруживают цели, снайперы помогают продвижению штурмовых отрядов, а штурмовики уничтожают цели. О совместной работе рассказали ИС "Вести" бойцы группировки "Восток".

Врага бьют уже с больших расстояний. Срывают противнику ротацию и разведку. Также надо прикрывать штурмовиков.

Мы примерно знаем, где противник находится. Мы вылетаем, туда летим. Если внимательный оператор находится, он пока летит где-то все равно взглядом проводит. Может по дороге обнаружить противника, радиостанции их рассказал оператор БПЛА с позывным Дельфин

Большая работа и у снайперов. Они не только прикрывают штурмовиков, но и уничтожают БПЛА противника.

Очень большое количество беспилотников противника. Бывает прикрываем штурмовиков, и по дороге к штурмовикам отрабатываем. АК, дробовик и винтовка снайперская. Бывает по 3-4 "крыла" в день заходят. И разведчики и ударники. "Баба Яга" - это АК работает по ним, а по разовым работает дробовик рассказал снайпер с позывным Грош

Сейчас на запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ведут бои в районе Воздвижевки и Верхней Терсы (Гуляйпольский район, Запорожская область), вклиниваясь вглубь обороны ВСУ между этими селами. Штурмовые части противника около села Чаривное уже почти разгромлены, а артиллерия наносит удары по резервам и тыловым объектам ВСУ, вынуждая украинских военнослужащих покидать позиции.

Ранее операторы БПЛА группировки российских войск "Восток" сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области.