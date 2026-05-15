Москва15 маяВести.На запорожском направлении СВО совместная работа подразделений российских войск помогает продвигаться вперед. Так, операторы БПЛА обнаруживают цели, снайперы помогают продвижению штурмовых отрядов, а штурмовики уничтожают цели. О совместной работе рассказали ИС "Вести" бойцы группировки "Восток".
Врага бьют уже с больших расстояний. Срывают противнику ротацию и разведку. Также надо прикрывать штурмовиков.
Мы примерно знаем, где противник находится. Мы вылетаем, туда летим. Если внимательный оператор находится, он пока летит где-то все равно взглядом проводит. Может по дороге обнаружить противника, радиостанции ихрассказал оператор БПЛА с позывным Дельфин
Большая работа и у снайперов. Они не только прикрывают штурмовиков, но и уничтожают БПЛА противника.
Очень большое количество беспилотников противника. Бывает прикрываем штурмовиков, и по дороге к штурмовикам отрабатываем. АК, дробовик и винтовка снайперская. Бывает по 3-4 "крыла" в день заходят. И разведчики и ударники. "Баба Яга" - это АК работает по ним, а по разовым работает дробовикрассказал снайпер с позывным Грош
Сейчас на запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ведут бои в районе Воздвижевки и Верхней Терсы (Гуляйпольский район, Запорожская область), вклиниваясь вглубь обороны ВСУ между этими селами. Штурмовые части противника около села Чаривное уже почти разгромлены, а артиллерия наносит удары по резервам и тыловым объектам ВСУ, вынуждая украинских военнослужащих покидать позиции.
Ранее операторы БПЛА группировки российских войск "Восток" сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области.