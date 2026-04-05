Москва5 апр Вести.Новые кадры эффективной работы операторов БПЛА группировки войск "Восток" ВС РФ показал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что попытки противника усилить свои передовые позиции в Запорожской области не имеют успеха. Это показывают, в частности, новые кадры эффективной работы нашего беспилотья, полученные от бойцов "Востока".

На видео попали кадры уничтожения нескольких легковых автомобилей и пикапов украинских боевиков, а также другой техники.

До переднего края боевики киевского режима просто не доезжают констатировал Поддубный

