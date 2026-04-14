Москва14 апр Вести.В Запорожье операторы дронов группировки войск "Восток" сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили пикапы противника с боеприпасами. Об этом рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА с позывным Мук.

Участки на этом направлении уже зачищены и разминированы. Теперь здесь работают российские бойцы: ежедневно запускают ударные беспилотники по противнику. Военнослужащие держат врага в постоянном напряжении, срывая все его тактические планы и попытки ротации. По словам бойцов, в течение суток совершается около 20-25 вылетов.

Два пикапа подвозили БК (боекомплекты. – Прим. ред.), приближались к складу. Третий пикап подвозил то ли оборудование, то ли медикаменты рассказал Мук

Сейчас "Восток" вклинивается в глубину обороны противника в интересах освобождения сразу нескольких населенных пунктов Запорожья, среди которых важный логистический узел ВСУ – село Верхняя Терса. Штурмовые подразделения расширяют плацдарм и за рекой Волчья. Там под контроль взяты несколько опорных пунктов противника, который только за последние сутки потерял более роты солдат.

Ранее военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный напомнил: не трогать гражданских – принцип всех операторов БПЛА Армии России. При этом противник регулярно наносит удары по мирным жителям. Так, 13 апреля в Белгородской области после ударов украинских беспилотников пострадали четверо мужчин.