Москва3 маяВести.Бойцы группировки войск "Восток" сорвали массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении министерства, которое приводит РИА Новости, говорится, что операторы беспилотников "Востока" занимались воздушной разведкой и выявили маршруты полетов БПЛА противника.
Группы воздушного прикрытия группировки "Восток" сорвали массированный удар ВСУ в Запорожской областизаявили в Минобороны
Группы воздушного прикрытия, получив информацию от разведчиков, отправили на перехват беспилотники, способные ликвидировать дроны в воздухе.
Ранее ВСУ за стуки потеряли более 310 боевиков от действий "Востока".