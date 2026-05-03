Операторы дронов группировки "Восток" сорвали удар ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА "Востока" сорвали массированную атаку ВСУ Операторы дронов группировки "Восток" сорвали удар ВСУ в Запорожской области

Москва3 мая Вести.Бойцы группировки войск "Восток" сорвали массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении министерства, которое приводит РИА Новости, говорится, что операторы беспилотников "Востока" занимались воздушной разведкой и выявили маршруты полетов БПЛА противника.

Группы воздушного прикрытия группировки "Восток" сорвали массированный удар ВСУ в Запорожской области заявили в Минобороны

Группы воздушного прикрытия, получив информацию от разведчиков, отправили на перехват беспилотники, способные ликвидировать дроны в воздухе.

Ранее ВСУ за стуки потеряли более 310 боевиков от действий "Востока".