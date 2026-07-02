Минобороны РФ рассказало, как БПЛА-перехватчики бьют по логистике ВСУ

Российские дроны-перехватчики сорвали доставку припасов боевикам ВСУ Минобороны РФ рассказало, как БПЛА-перехватчики бьют по логистике ВСУ

Москва2 июл Вести.Российские дроны-перехватчики сбили несколько БПЛА, которые пытались доставить припасы боевикам ВСУ. Об этом Министерство обороны РФ сообщает в своей ежедневной сводке.

Военные пояснили, что воздушный бой между беспилотниками произошел в зоне ответственности группировки войск "Запад".

Сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец говорится в сообщении Минобороны

Кроме того, российские беспилотники уничтожили 27 наземных роботов, которые также доставляли припасы украинским боевикам.

2 июля российские военные сообщили, что нанесли удар по хранилищу газа в Запорожской области – этот объект топливно-энергетического комплекса использовался в интересах ВСУ. Для удара применялись дроны-камикадзе "Герань". Всего были уничтожены 25 емкостей с газом и сопутствующее оборудование.