Москва2 июлВести.Российские дроны-перехватчики сбили несколько БПЛА, которые пытались доставить припасы боевикам ВСУ. Об этом Министерство обороны РФ сообщает в своей ежедневной сводке.
Военные пояснили, что воздушный бой между беспилотниками произошел в зоне ответственности группировки войск "Запад".
Сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донецговорится в сообщении Минобороны
Кроме того, российские беспилотники уничтожили 27 наземных роботов, которые также доставляли припасы украинским боевикам.
2 июля российские военные сообщили, что нанесли удар по хранилищу газа в Запорожской области – этот объект топливно-энергетического комплекса использовался в интересах ВСУ. Для удара применялись дроны-камикадзе "Герань". Всего были уничтожены 25 емкостей с газом и сопутствующее оборудование.