МО РФ: операторы БПЛА взорвали пять локомотивов ВСУ в Запорожье и под Харьковом

Минобороны РФ: операторы БПЛА уничтожили пять локомотивов ВСУ МО РФ: операторы БПЛА взорвали пять локомотивов ВСУ в Запорожье и под Харьковом

Москва26 июн Вести.Российские операторы беспилотных систем (БПЛА) уничтожили пять локомотивов, которые использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), дронами "Герань-2 Сикер", сообщили в Минобороны РФ.

Операторы БПЛА "Герань-2 Сикер" нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ говорится в сообщении

Как отмечается, в результате атаки российских дронов были уничтожены два локомотива, которые были "укрыты под автомобильным мостом в городе Запорожье".

Еще три тяговых агрегата были уничтожены "на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая в Харьковской области".

Ранее 26 июня Минобороны отчиталось об авиаударах по пунктам управления беспилотниками ВСУ на подконтрольной войскам киевского режима территории Донецкой народной республики (ДНР).