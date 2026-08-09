ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре ВСУ ВС РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трех регионах Украины

Москва9 авг Вести.Российские войска нанесли поражение железнодорожной инфраструктуре, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованные ВС РФ объекты расположены в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны России.

Удар по вражеским целям был нанесен с применением беспилотника "Герань". Так, в населенном пункте Лозовая Харьковской области были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив.

Локомотив железнодорожного состава в районе населенного пункта Кудашевка Днепропетровской области; Локомотив железнодорожного состава в районе населенного пункта Беланы Сумской области перечисляются пораженные объекты в заявлении ведомства

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении "Геранями" логистического центра ВСУ в Сумской области.